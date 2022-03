Die patriarch Kirill, hoe zit het daar toch mee? Hoe kan het hoofd van 150 miljoen Russisch-orthodoxe gelovigen voluit steun geven aan een bloedige invasie in een buurland dat óók overwegend uit orthodoxe gelovigen bestaat? Op zoek naar een antwoord op die vraag dook ik diep in de kerkgeschiedenis. Want wie de orthodoxe wereld niet begrijpt, zal ook de houding van Kirill niet begrijpen.