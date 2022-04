Tesla is vrijdag flink gedaald op Wall Street. De producent van elektrische auto’s was in het nieuws omdat topman Elon Musk op Twitter aangaf dat zijn bedrijf mogelijk zelf lithium moet gaan delven om zo zeker te zijn van genoeg aanvoer van dat materiaal dat essentieel is voor de accu’s van de auto’s van Tesla. Tesla werd 3 procent lager gezet.