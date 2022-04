Het is juist een van de taken van de Tweede Kamer om de regering „wantrouwend te volgen”, zegt premier Mark Rutte. Minister Hugo de Jonge zei vrijdag na een zwaar debat over de ‘Sywertdeal’ nee, juist dat de Kamer te veel ruimte geeft aan wantrouwen en te snel twijfelt aan de integriteit van bewindspersonen. Rutte zelf zou daar andere woorden voor gebruiken, zegt hij.