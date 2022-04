Toezichthouders op scholen en universiteiten verhogen soms met grote sprongen hun eigen vergoeding. De keuzes hiervoor worden vaak slecht onderbouwd in het jaarverslag, concludeert vakblad Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit in Amsterdam verhoogde in 2020 bijvoorbeeld de beloning voor de leden met 5000 euro naar het maximum van 20.100 euro per jaar.