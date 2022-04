PostNL laat vanaf deze zomer niet langer briefjes achter als een pakketbezorger voor een dichte deur heeft gestaan. Vanaf 1 juli informeert het post- en pakketbezorgingsbedrijf mensen die niet thuis waren op het moment van bezorging alleen per e-mail of via de eigen app. Volgens PostNL scheelt dat jaarlijks 70.000 kilo papier.