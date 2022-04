Alle kamers in Paleis Het Loo zitten weer op de juiste plek

Alle kamers en vertrekken in Paleis Het Loo in Apeldoorn zitten weer op de plek waar ze horen. In de loop van de eeuwen hadden sommige vertrekken een andere bestemming gekregen of werden ze helemaal niet meer gebruikt, maar tijdens de renovatie die vier jaar heeft geduurd heeft elke kamer weer de oorspronkelijke bestemming en inrichting gekregen. In het vernieuwde Loo is onder meer een origineel ingerichte stijlkamer van prins Bernhard te zien. „Het Loo ziet er van binnen nu echt anders uit. En ook de beplanting in de tuinen is weer helemaal zoals dat in de zeventiende eeuw hoorde”, aldus een woordvoerster van het paleis.