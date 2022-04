Twee routes leiden bezoeker door gerenoveerd Paleis Het Loo

Wie Paleis Het Loo in Apeldoorn wil bezoeken, moet daarvoor in het vervolg kiezen uit twee verschillende routes. De ene voert door de geschiedenis in de tijd van koning-stadhouder Willem III, die Het Loo in de huidige staat liet bouwen, en zijn vrouw Mary Stuart. De andere route belicht het leven van koningin Wilhelmina, die voornamelijk op Het Loo woonde omdat dat haar favoriete paleis was. Gezinnen kunnen in de Wilhelminaroute ook kiezen voor de familierondleiding Thuis bij de Oranjes.