Webwinkelconcern Amazon legt zich niet neer bij de oprichting van een vakbond door medewerkers in New York. Voorstanders van een vakbond zouden personeelsleden hebben geïntimideerd om in te stemmen met hun plannen. Een advocaat voor de beginnende vakbond, die Amazon Labor Union (ALU) heet, noemt de beschuldigingen „werkelijk absurd”.