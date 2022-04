Adoptie uit het buitenland is straks niet meer mogelijk via bemiddelingsbureaus. Wie een kind wil adopteren kan dat alleen nog via een nieuw op te richten overheidsorganisatie regelen. Ook mogen alleen nog kinderen naar Nederland komen als zij in hun land van herkomst niet kunnen worden opgevangen. Dat besluit het kabinet vandaag, zo bevestigen meerdere bronnen aan het AD, en wordt maandag officieel bekendgemaakt.