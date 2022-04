In de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in het Gelderse Hedel is hoofdverdachte Yassine A. (21) uit Hilversum donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. De rechtbank in Arnhem legde aan zes medeverdachten, de uitvoerders van de reeks aanslagen bij medewerkers van het bedrijf, celstraffen op tot acht jaar.