Pro-Russische rebellen melden inname centrum Marioepol

De pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne hebben melding gemaakt van de inname van het centrum van havenstad Marioepol. Ze stellen in Russische media dat de belangrijkste veldslagen in Marioepol voorbij zijn er alleen nog wordt gevochten in de haven en in het complex van de staalfabriek Azovstal, aan de oostelijke rand van het centrum van de stad. Wel zijn er nog Oekraïense verdedigers verschanst in ondergrondse gangen, aldus Edoeard Basoerin van de ‘volksrepubliek’ Donetsk.