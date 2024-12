De stembusgang was in september. Na lange onderhandelingen hebben Voigts christendemocraten, de sociaaldemocratische SPD en de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) een coalitieregering gevormd. Voigt verwelkomde het aantreden van zijn regering in een toespraak in regiohoofdstad Erfurt en sprak van „de geest van samenwerking in een nieuwe politieke cultuur”.

In het parlement stemden 51 van de 88 afgevaardigden voor Voigt, onder wie ook leden van de partij Die Linke. De fractieleider van deze partij, Christian Schaft, zei dat „de AfD geen podium mag krijgen”. Sahra Wagenknecht was eerder een kopstuk van Die Linke voor ze haar eigen BSW oprichtte. De coalitieregering zal in het verdeelde parlement stemmen van Die Linke nodig hebben voor een meerderheid.