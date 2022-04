Christien Crouwel (r.) van de Raad van Kerken bood woensdag een rapport aan Tweede Kamerleden aan met het verzoek om meer te doen voor vluchtelingen in Griekenland. Het rapport werd in ontvangst genomen door D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt. Links op de foto Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP, in het midden, in pak: CU-Kamerlid Don Ceder. beeld ANP, Bart Maat