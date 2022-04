De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteert donderdag nieuwe cijfers over de woningmarkt. Daaruit moet blijken hoe sterk de stijging van de huizenprijzen was in de eerste drie maanden van het jaar. Ook zal de organisatie aangeven wat de markt komende tijd te wachten staat, nu de hypotheekrentes weer oplopen en de oorlog in Oekraïne voor veel economische onzekerheid zorgt.