De restauratie van de Stevenskerk in Nijmegen gaat haar tweede fase in. Het meest ingrijpende en bijzondere onderdeel is de vervanging van de naoorlogse houten scheidingswanden van de Noorderkapel en de Zuiderkapel door glaswanden van dertien meter hoog. Daarmee wordt de oorspronkelijke ruimtewerking en lichtinval van dit westelijke deel van de kerk hersteld.