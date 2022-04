In een Kamerdebat zal minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof woensdagavond uitleg moeten geven over fouten in een lijst met de top 100 van meest vervuilende bedrijven. Het RIVM, de opsteller van de lijst, heeft een coderingsfout gemaakt waardoor die lijst niet klopt. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg van de bewindsvrouw.