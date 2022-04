Arthur Japin heeft met de zin „Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was” uit zijn roman Een schitterend gebrek de mooiste liefdeszin van Nederland geschreven. Dat komt naar voren uit een peiling van Stichting CPNB in de aanloop naar de Boekenweek die aankomende zaterdag begint. De winnaar werd dinsdagavond onthuld in het radioprogramma Met het oog op morgen op NPO Radio 1.