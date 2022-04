Twitter is maandag flink meer waard geworden op de aandelenbeurzen in New York. Het aandeel schoot zo’n 22 procent omhoog door het nieuws dat Tesla-topman Elon Musk zich heeft ingekocht bij het socialenetwerkbedrijf. De stap is opvallend, want eind vorige maand stelde Musk nog dat hij overweegt om een eigen socialemediaplatform op te zetten omdat Twitter de vrijheid van meningsuiting zou beperken.