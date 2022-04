Overal in Nederland klinkt maandag weer het luchtalarm, precies om 12.00 uur. Ook de duizenden mensen die het oorlogsgeweld in Oekraïne zijn ontvlucht, horen de sirenes. Om paniek te voorkomen, hebben gemeenten en opvanglocaties de vluchtelingen voorbereid op de sirenetest. Dat deden ze onder meer via filmpjes op sociale media.