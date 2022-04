Honderden bezoekers open dag Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn

Enkele honderden mensen hebben zaterdag de open dag bezocht van de Oorlogsbegraafplaats bij het Limburgse dorp Ysselsteyn. Daar ligt de enige Duitse Oorlogsbegraafplaats in Nederland met 87 doden uit de Eerste Wereldoorlog en bijna 32.000 doden uit die Tweede Wereldoorlog. Met een terrein van ongeveer 28 hectare is het qua oppervlakte de grootste Duitse oorlogsbegraafplaats ter wereld. Een woordvoerder van de begraafplaats toonde zich zaterdag verheugd over het aantal bezoekers. „Het ging hartstikke goed. Het is gelukkig droog gebleven!”