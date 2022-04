Als tiener had Maartje Kok (27) uit Ridderkerk veel vragen en twijfels over het christelijk geloof. Nu is ze godsdienstdocent op een aantal openbare (basis)scholen. „Uiteindelijk kun je alleen maar bij Jezus uitkomen. En je blijven vasthouden aan de waarheden uit de Bijbel, ook als je twijfelt.”