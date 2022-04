VS schrappen ‘blijf in Mexico’-regel voor asielzoekers

De Verenigde Staten kondigden vrijdag aan een einde te maken aan wat bekendstaat als de ‘blijf in Mexico’-regel voor migranten uit Centraal-Amerika die asiel willen aanvragen in de VS. Volgens die regel, een akkoord tussen de VS en Mexico uit januari 2021, moeten mensen hun asielverzoek voor de VS in principe in Mexico afwachten. De regel was tijdens de coronapandemie ingesteld met als uitgangspunt de volksgezondheid te beschermen. Dat argument gaat inmiddels niet meer op, aldus Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen.