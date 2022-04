De 27-jarige verdachte van de fatale steekpartij in Leeuwarden die vorige maand de 21-jarige Amerikaanse studente Mieke Oort het leven kostte, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank vrijdag besloten. De zaak staat bekend als de Tindermoord, omdat de verdachte en het slachtoffer elkaar via de datingapp Tinder leerden kennen.