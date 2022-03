Hoekstra geeft toe: uitvoering en toezicht sancties kunnen beter

De afgelopen tijd „is gebleken dat uitvoering en toezicht op een aantal deelterreinen van het sanctiepakket beter kunnen”, geeft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken toe in een brief aan de Tweede Kamer. Dit ligt volgens hem aan de snelheid waarmee de sancties tegen Rusland zijn ingevoerd en aan de „ongekende reikwijdte” van het pakket. De Kamer gaf eerder op donderdag aan dat Hoekstra te weinig overzicht had van de handhaving van de sancties.