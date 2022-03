Hoewel er minder mensen in het ziekenhuis belanden met een coronabesmetting kan de druk op de zorg de komende tijd toch hoog blijven, waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). „We zien meer griepgevallen en we zien dat er heel veel vluchtelingen uit Oekraïne komen. Dat zijn nieuwe ontwikkelingen waardoor het mogelijk is dat de druk op de zorg niet verder afneemt”, zegt een woordvoerster.