Het Kremlin heeft berichten van westerse inlichtingendiensten verworpen dat Russische topadviseurs de Russische president Vladimir Poetin voorliegen over de tegenslagen van het Russische leger in Oekraïne. Volgens het regime in Moskou begrijpen de westerse diensten niet wat er in het Kremlin gebeurt. De Russen zouden daar ongerust over zijn. Ze vrezen voor ernstige gevolgen.