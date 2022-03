De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei tegen het Australische parlement dat Rusland gestraft had moeten worden voor het neerschieten van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne in 2014. „Als Rusland daarvoor was gestraft, dan had deze oorlog nooit plaatsgevonden. Het ongestrafte kwaad komt terug”, zei hij volgens Australische media.