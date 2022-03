De Schotse crimineel Christopher Hughes is woensdag in Glasgow schuldig bevonden aan de moord op de Nederlandse misdaadblogger en ex-crimineel Martin Kok. De 33-jarige Hughes lokte Kok in 2016 in de val, waarna hij door een ander werd doodgeschoten. In 2020 werd de Schot dankzij inspanningen van de Nederlandse en Italiaanse politie in Turijn gearresteerd.