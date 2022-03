Twee Brabantse woningcorporaties zijn getroffen door een cyberaanval. Corporatie Alwel meldt plat te liggen. Alwel heeft ruim 25.000 huurwoningen in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Roosendaal, Drimmelen, Oosterhout en Moerdijk. Ook Laurentius in Breda, met 8300 huurwoningen, is getroffen door een cyberaanval.