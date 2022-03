Soms heeft de relatie tussen dokter en patiënt iets gezaghebbends. En soms zijn het meer twee bijeengekropen mensen, van wie er een voor de rand van de afgrond staat. Twee zorgboeken laten zien hoe indrukwekkend de band tussen arts en patiënt kan zijn. Eén ervan stond wekenlang in de bestsellerlijst van The New York Times.