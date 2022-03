Cel geëist tegen tante die zweeg over schotwond overleden neefje

Tegen de moeder van een jongen die zijn 15-jarige neef vorig jaar april in zijn slaapkamer in Amersfoort heeft doodgeschoten, is dinsdag bij de rechtbank in Utrecht een half jaar cel geëist. Haar wordt verweten dat ze het slachtoffer in hulpeloze toestand achterliet, terwijl ze volgens het Openbaar Ministerie wel degelijk wist dat haar neefje door een kogel geraakt was. Moeder en zoon zwegen daarover tegen de toegesnelde hulpdiensten en later ook tegen het gezin van het slachtoffer.