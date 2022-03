Volgens de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe is de Oekraïense militaire capaciteit drastisch gereduceerd en is daarmee het hoofddoel van de eerste fase van de aanval bereikt. Oekraïne heeft volgens hem bijvoorbeeld helemaal geen marine meer. Hij waarschuwde ook dat Rusland „op een geëigende manier” zal reageren als NAVO-landen Oekraïne voorzien van vliegtuigen of luchtafweer.