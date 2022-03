Wat afgelopen zondag bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Saarland gebeurde, was niet minder dan een aardverschuiving. Vooraf wezen de opiniepeilingen in de richting van een overwinning voor de sociaaldemocratische SPD met pakweg 38 procent. De christendemocraten (CDU) volgden met een achterstand van 8 punten op 30 procent. De andere partijen schommelden rond de kiesdrempel van 5 procent.