De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant is een disciplinair onderzoek begonnen tegen twee medewerkers die worden verdacht van grensoverschrijdend gedrag. Een van de twee medewerkers is geschorst, de andere is overgeplaatst, aldus de politie maandag. Eerder werden al vier andere agenten van deze eenheid buiten functie gesteld.