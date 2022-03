Volgens de regering in Kiev nemen de Russische invasietroepen in Oekraïne niet alleen wooncomplexen en ziekenhuizen onder vuur, ook gebedshuizen van allerlei signatuur moeten het ontgelden. De kerkelijke autoriteiten hebben tot dusver 59 gebouwen voor religieuze bijeenkomsten geregistreerd die zijn beschoten. In de meeste gevallen gaat het om orthodoxe kerken.