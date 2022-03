Nijmeegse erepenning voor lopers dagelijkse Sunset March

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen reikt zaterdag de zilveren erepenning van de stad uit aan Team 31, een internationale groep veteranen die sinds 2014 zorgt voor een dagelijks eerbetoon aan de Amerikaanse geallieerden die Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog hebben bevrijd. Leden van Team 31 lopen elke dag bij zonsondergang de Sunset March over De Oversteek, een brug over de Waal bij Nijmegen. De Sunset March behoort inmiddels tot het immaterieel werelderfgoed van UNESCO.