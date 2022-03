Onduidelijkheid over ‘koninklijke’ opvang Oekraïners op Oude Loo

Het is nog niet duidelijk hoe de opvang van Oekraïense vluchtelingen op kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn er precies uit gaat zien. Zo is het onbekend hoe de vluchtelingen er terechtkomen. Ook is het nog niet duidelijk wat voor medische en psychische begeleiding ze krijgen, en hoe het onderwijs voor de kinderen vorm krijgt. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben het gebouw vanaf half april ter beschikking gesteld, omdat eerst onder meer „het interieur” moet worden aangepast, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.