De politie heeft deze week een 39-jarige man aangehouden vanwege betrokkenheid bij de dood van een 62-jarige man die begin maart in zijn woning in Amsterdam-West werd gevonden. Het slachtoffer is door geweld om het leven gekomen. De verdachte is vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die besliste dat de man nog zeker twee weken vast blijft zitten.