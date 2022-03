Oekraïners die in ons land hun toevlucht hebben gezocht, zouden mogelijk het tekort aan personeel in sommige sectoren kunnen verminderen: ook in de kinderopvang en misschien zelfs in het onderwijs bijvoorbeeld. Daar wordt her en der over gedacht, en in positieve zin ook, maar het gaat niet overal meteen en zomaar. Brancheorganisatie Kinderopvang denkt wel dat er zelfs een ‘win-winsituatie’ zou kunnen ontstaan.