Advocaten vinden ‘vergis-scenario’ in neerhalen MH17 niet logisch

Het scenario van het Openbaar Ministerie dat pro-Russische separatisten vlucht MH17 hebben neergehaald omdat ze dachten dat het een militair vliegtuig was, is volgens de advocaten van Oleg Poelatov niet goed onderbouwd. „Uit niets blijkt dat iemand dat kan hebben gedacht. Zo is er geen enkel telefoongesprek gevonden waarin bijvoorbeeld een spotter doorgaf dat er een militair vliegtuig aankwam”, zo betoogden de advocaten, die in de ochtenduren ook een alternatief scenario aandroegen voor het neerhalen van het vliegtuig.