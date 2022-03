Een 34-jarige man uit het Noord-Brabantse Boxtel is vrijdagochtend in zijn woonplaats om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval. De man reed in een auto, die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte, een stuk houten vangrail kapot reed, een paar bomen en een elektriciteitskastje raakte en uiteindelijk op een fietspad tot stilstand kwam, meldt een politiewoordvoerder.