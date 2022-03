Chipfondsen grote winnaars op Wall Street

Chipfondsen zijn donderdag flink in waarde gestegen op de aandelenbeurzen in New York. Vooral aandelen van Nvidia werden flink meer waard, geholpen door analisten die opeens positiever tegen het bedrijf aankeken dan voorheen. Wall Street probeerde daarnaast de veerkracht van de Amerikaanse economie af te wegen tegen de dreiging dat de oorlog in Oekraïne grotere gevolgen heeft. De stemming was daarbij positief, want de belangrijkste graadmeters gingen duidelijk omhoog.