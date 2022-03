De gemeenteraad van De Bilt heeft donderdagavond besloten dat de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart toch opnieuw moeten worden geteld. Het centraal stembureau besloot maandag dat een hertelling niet noodzakelijk was, omdat er geen onrechtmatigheden waren die dat noodzakelijk maakten. De VVD heeft in de raadsvergadering van donderdag een verzoek voor hertelling gedaan, dat door een meerderheid van de raad is aangenomen.