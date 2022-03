Utrechtse studenten mogelijk gedrogeerd op skitrip in Frankrijk

Een skireis van eerstejaars studenten van het Utrechtsch Studenten Corps en de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (U.V.S.V) naar het Franse Risoul is donderdag vroegtijdig gestaakt vanwege vermoedens dat enkelen van hen gedrogeerd zijn. Dat schrijven de besturen van de studentenverenigingen in een openbare brief aan hun leden. In totaal raakten negen studenten onwel tijdens de skitrip. Vijf van hen moesten naar het ziekenhuis.