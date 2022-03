Op de bovenste verdieping van het gemeentehuis wordt door de gemeente De Bilt een tijdelijke opvang gerealiseerd voor zestig Oekraïense vluchtelingen. Begin april kunnen de Oekraïners daar terecht, laat de gemeente weten. Het gaat om vluchtelingen die nu verblijven in de opvang in de Utrechtse Jaarbeurs of in hotels.