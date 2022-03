Amerikanen en Britten sluiten akkoord over staalheffingen

De Verenigde Staten verkleinen de handelsbarrières die gelden voor staal en aluminium uit het Verenigd Koninkrijk. Een deel van de Britse export van die metalen is vrijgesteld van de heffingen die de Amerikaanse regering onder Donald Trump had ingesteld. In ruil daarvoor schrapt het Verenigd Koninkrijk importheffingen op Amerikaanse goederen met een totale exportwaarde van 500 miljoen dollar, waaronder sterke drank en landbouwproducten.