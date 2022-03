Programma Koningsdag in Maastricht wordt bekend

Hoe Koningsdag er dit jaar uit komt te zien in Maastricht wordt dinsdag bekendgemaakt. Koning Willem-Alexander en zijn familie vieren de dag op 27 april in de Limburgse stad, nadat het feest daar in 2020 niet heeft kunnen doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Willem-Alexander wordt dit jaar 55 jaar. Sinds 2014, bijna een jaar na zijn inhuldiging, wordt Koningsdag jaarlijks op 27 april gevierd. Onder zijn moeder Beatrix werd de landelijke feestdag, toen nog Koninginnedag, gevierd op 30 april.