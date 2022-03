In de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is er één rode lijn die voor iedereen heilig lijkt. En dat is: de NAVO. Die mag niet betrokken worden bij de oorlog. De NAVO zelf wil dat niet, want de kans op een Derde Wereldoorlog is dan direct een stuk groter. Poetin wil dat ook niet, want hij begrijpt best dat de NAVO het sterkste militaire bondgenootschap ter wereld is.