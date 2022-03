Theoretisch hebben ze het in Amsterdam en Utrecht beter geregeld dan in Kiev. Zij hebben milieuzones ingesteld, zodat voertuigen met vieze dieselmotoren niet meer de binnenstad in komen. Dus op Dam en Domplein geen Russische tanks. Al zullen voor handhaving de BOA’s dan niet alleen wapenstok en pepperspray willen maar ook antitankwapens.