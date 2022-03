De PVV, die vier jaar geleden met vier zetels in de gemeenteraad van Venlo kwam, verliest daar nu flink. De partij kreeg in 2018 nog bijna 10 procent van de stemmen, bij deze gemeenteraadsverkiezingen moet PVV het doen met 6,4 procent in de geboortestad van partijleider en boegbeeld Geert Wilders. De partij komt daarmee uit op twee zetels, blijkt uit de voorlopige uitslagen van de Verkiezingsdienst van het ANP.